وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع سير الامتحانات ميدانيًا

واصل الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، متابعاته الميدانية لتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس المحافظة.ومن داخل غرفة العمليات بإدارة بلاط التعليمية، تواصل الدكتور النيلى مع غرفة العمليات بديوان عام المديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية المختلفة، مطمئنا على انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات، موجها بضرورة تذليل كافة العقبات إن وجدت مع توفير الجو الآمن للطلاب داخل اللجان لآداء الامتحانات دون أي قلق أو توتر.ومن مدرسة تنيدة للتعليم الأساسى تابع الدكتور النيلى سير أعمال الامتحان المجمع لطلاب الصف الثانى الإعدادى، مطمئنا على وضوح ورقة الأسئلة فضلا عن توفير الجو الآمن للطلاب لآداء الامتحانات دون قلق، كما انتقل لمتابعة سير منظومة العمل بالامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى بمدرستى تنيدة الثانوية المشتركة وبلاط الثانوية المشتركة.وأكد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد والمسافات داخل اللجان، موجها الطلاب بضرورة التركيز أثناء آداء الامتحان مع قراءة الأسئلة بدقة ومن ثم الإجابة عليها.