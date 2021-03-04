المؤشرات تُشير إلى تعافي الاقتصاد في إندونيسيا

قال وزير المالية الإندونيسي، سري مولياني إندراواتي، أن حكومة بلاده ترى أن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي العام الجاري تتماشى والزيادة في استهلاك الأسر والاستثمار وتمويل الشركات.وأضاف أن الاقتصاد الإندونيسي يظهر مؤشرات على التحسن في الربع الأول.وقال إندراواتي في موجز صحفي اليوم الخميس إن برنامج التطعيم الناجح ضد فيروس كورونا المستجد، عامل في تغيير المسار بالنسبة للاقتصاد، بحسب ماأوردته وكالة بلومبرج للأنباء.وتحملت وزارة المالية الإندونيسية حتى الآن ضرائب لاستيراد لقاحات ومعدات طبية، بقيمة 3ر825 مليار روبية.