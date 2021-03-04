زيادة معدلات التشغيل بالمطارات السياحية

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن زيادة الرحلات الجوية السياحية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.جاء ذلك عقب تلقي السلطات المختصة بتلك المطارات إخطارات عديدة من مختلف شركات السياحة والطيران العربية والأجنبية لتسيير رحلات سياحية بداية من شهر مارس، خاصة عقب حصول المطارات السياحية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات.وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن السلطات المختصة بالمطارات السياحية أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار القصوى، تزامنًا مع الزيادة الركابية والجوية السياحية الوافدة إلى المدن المصرية خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كل الوفود بمرحلتى السفر والوصول.وأشارت المصادر إلى أنه في الفترة الراهنة تشهد المطارات السياحية زيادة ملحوظة فى معدلات التشغيل القادمة من مختلف الدول الأوروبية، خاصة شرق القارة الصفراء، لافتة إلى حرص مسئولى المطارات على تسهيل كل الخدمات المقدمة للوفود الركابية والسياحية.