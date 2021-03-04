محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منذ قليل، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، في مستهل زيارتها للمحافظة، وذلك بحضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وعدد من قيادات الوزارة.ومن المقرر أن يفتتح محافظ بني سويف ووزيرة التضامن بافتتاح دار الأيدى الأمنية لرعاية الفتيات بالحمرايا، ووضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة بالقرية الاجتماعية شرق النيل، فضلًا عن تسليم دفعة جديدة من الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم من إحدى المؤسسات، بالإضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة بقروض حسنة من إحدى الجمعيات.