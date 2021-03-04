أمر ضبط وإحضار لمتهم بدهس شخصين في حادث بمدينة نصر

كلفت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الخميس بسرعة ضبط وإحضار متهم دهس شخصين في حادث سير في منطقة مدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات في إصابة شخصين صدمتهما سيارة اثناء عبورهما الطريق بشارع المنهل، أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته علي السيطرة عليها وانفلات الفرامل وراء الحادث.كانت النيابة قد أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسماع أقوالهما وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في مدينة نصر بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.