وصول دفعتين من الطاقم الطبي المصري إلى ليبيا لمواجهة تفشي كورونا

قالت صحيفة المرصد الليبية، اليوم الخميس، إنه على مدار الأيام الماضية، وصل إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف في مدينة إجدابيا شرق ليبيا، أطقم طبية مصرية، للمساعدة في مواجهة تفشي وباء كورونا.وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، تعاقدت مع الطاقم الطبي المصري؛ لسد العجز في الكوادر الطبية، وللمساهمة في جهود مواجهة وباء كورونا.وبينت أنه وصل إلى الآن ليبيا من هذا الطاقم، دفعتان تضمان 24 كادرًا مصريًا، ما بين استشاريين وأخصائيين وممرضين، فيما ستصل دفعتان ثالثة ورابعة من الأطقم خلال الأيام القليلة المقبلة.وأشارت إلى أن الأطباء المصريون يغطون غالبية التخصصات من أمراض النساء والولادة والمسالك البولية وأمراض الكلى والباطنة وغيرها، وهو ما تحتاج إليه المستشفى، وسيشاركون طبقًا لتخصصاتهم في الكشف على الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، بحسب إدارة المستشفى وإعلامها.