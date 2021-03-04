تعرف على موعد بدء الصوم الكبير 2021
الخميس 04/مارس/2021 - 01:26 م
جرجس صفوتطباعة
تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك الإثنين المُقبل، الموافق الثامن من مارس الجاري.
ويُشارك الأقباط الصائمين بحضور القداسات المُتأخرة والتي تبدأ في بعض الكنائس 12 ظهرًا لتنتهي في الثالثة عصرًا، وفي كنائس أخرى تبدأ في الواحدة ظهرًا لتنتهي في الرابعة عصرًا، وفي عدد آخر من الكنائس تبدأ في الثانية ظهرًا لتنتهي في الخامسة عصرًا.
قد يهمك.. قائمة أعياد المسيحيين في 2021
نظام صيام الصوم الكبيرويستغرق صيام الصوم الكبير 55 يومًا مُتصلة، بحسب طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.
ويُشارك الأقباط الصائمين بحضور القداسات المُتأخرة والتي تبدأ في بعض الكنائس 12 ظهرًا لتنتهي في الثالثة عصرًا، وفي كنائس أخرى تبدأ في الواحدة ظهرًا لتنتهي في الرابعة عصرًا، وفي عدد آخر من الكنائس تبدأ في الثانية ظهرًا لتنتهي في الخامسة عصرًا.
قد يهمك.. قائمة أعياد المسيحيين في 2021
أقسام الصوم الكبير
ينقسم الصوم الكبير، إلى 7 أسابيع:
الأول: هو أسبوع الاستعداد أو أسبوع الملكوت ويُسمى كذلك بأسبوع الكنوز، وفيه يستعد الأقباط للتعمق في أجواء الصوم الكبير.
الثاني: هو أسبوع التجربة، ويتذكر فيه الأقباط تجربة الشيطان للسيد المسيح بحسب ما ورد في بشارة القديس لوقا.
والثالث هو أسبوع الإبن الضال، وهي قصة غير حقيقية رواها المسيح، وذُكرت في الكتاب المُقدس، تعبر عن قبول الله لجميع التائبين.
قد يهمك.. موعد عيد القيامة المجيد2021
والرابع: هو أسبوع السامرية، وهي امرأة كانت من مدينة تعادي اليهود، وتخالفهم في الفكر العقيدي، كما كانت زانية إلا أن المسيح التقاها في السامرة وغير حياتها بعظاته.
والخامس: هو أسبوع المخلع، وهو رجل كان مُقعدًا كسيحًا لايحرك يديه ولا قدميه، إلى أن المسيح التقاه عن بركة بيت حسدا وأنعم عليه بنعمة الشفاء.
والسادس: هو أسبوع المولود أعمى، وهو رجل كان قد ولد بدون أن تُخلق له عينان، وطلي المسيح عيناه بالطين ليخلق له عينان، وليرى النور بعد أن أمره المسيح بغسل وجهه في بركة سلوام، ويسمى ذلك ال:سبوع أيضًا بأسبوع التناصير، نظرًا لأن الأقباط يعمدون أبناءهم في ذلك اليوم.
الأول: هو أسبوع الاستعداد أو أسبوع الملكوت ويُسمى كذلك بأسبوع الكنوز، وفيه يستعد الأقباط للتعمق في أجواء الصوم الكبير.
الثاني: هو أسبوع التجربة، ويتذكر فيه الأقباط تجربة الشيطان للسيد المسيح بحسب ما ورد في بشارة القديس لوقا.
والثالث هو أسبوع الإبن الضال، وهي قصة غير حقيقية رواها المسيح، وذُكرت في الكتاب المُقدس، تعبر عن قبول الله لجميع التائبين.
قد يهمك.. موعد عيد القيامة المجيد2021
والرابع: هو أسبوع السامرية، وهي امرأة كانت من مدينة تعادي اليهود، وتخالفهم في الفكر العقيدي، كما كانت زانية إلا أن المسيح التقاها في السامرة وغير حياتها بعظاته.
والخامس: هو أسبوع المخلع، وهو رجل كان مُقعدًا كسيحًا لايحرك يديه ولا قدميه، إلى أن المسيح التقاه عن بركة بيت حسدا وأنعم عليه بنعمة الشفاء.
والسادس: هو أسبوع المولود أعمى، وهو رجل كان قد ولد بدون أن تُخلق له عينان، وطلي المسيح عيناه بالطين ليخلق له عينان، وليرى النور بعد أن أمره المسيح بغسل وجهه في بركة سلوام، ويسمى ذلك ال:سبوع أيضًا بأسبوع التناصير، نظرًا لأن الأقباط يعمدون أبناءهم في ذلك اليوم.
والسابع: هو أسبوع الآلام، الذي يبدأ بأحد الشعانين وينتهي بأحد عيد القيامة المجيد.