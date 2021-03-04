588 % نمو مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة نوفمبر الماضي

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل نحو 1399 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 811 نقطة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بلغ 588 % وشهري 11% بعد أن سجل في اكتوبر الماضي نحو 1388 نقطة.وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن المؤشر يتضمن خمس شركات هي شركة المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة أمس الأربعاء بتراجع وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه، بدعم من عمليات بيع واسعة من قبل الأجانب والأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إي جى إكس 30" بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13933 نقطة، ونزل مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.47% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط.