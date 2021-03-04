«السكة الحديد» تراجع التعديات على خطوطها.. والبداية من «ورشة العباسية»

أكدت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، مراجعة كافة التعديات الموجودة على خطوط السكة الحديد.وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن ورش السكة الحديد الموجودة في منطقة العباسية من أولى المناطق التي سيتم مراجعة التعديات الموجودة عليها، حيث تم التوصية عبإنشاء سور خرساني ومباني حولها جهة ميدان العباسيه على شارع صلاح سالم، وعمل بوابة حديدية.