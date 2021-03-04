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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

12 مارس.. حفل فني بأوبرا دمنهور

الخميس 04/مارس/2021 - 11:59 ص
أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

هذا وقد صرحت المهندسة إيمان مكاوي مدير دار أوبرا دمنهور، بأن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ستنظم فى الثامنة من مساء الجمعة 12 مارس الجاري، حفلا فنيا بأوبرا دمنهور لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة، حيث يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر أغانى عبد الحليم حافظ.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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