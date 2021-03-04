بحضور 97 عضوًا.. بدء الجلسة العامة للمجمع المقدس

بدأ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، جلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ومشاركة ٩٧ من أعضاء المجمع المقدس، بينما اعتذر عدد من الأعضاء نظرًا لتعذر السفر إلى مصر بسبب ظروف فيروس كوروناالمستجد، إلى جانب ظروف صحية أعاقت بعض الآباء المطارنة والأساقفة.وشهد المقر البابوي بالقاهرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، اجتماعات لجان المجمع المقدس الأثني عشر، للخروج بعدد من التوصيات التي يناقشها المجمع في جلسته اليوم ويقر منها ما يتوافق عليه الأعضاء المشاركون لتتحول إلى قرارات مجمعية ملزمة.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المجمع المقدس بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا المستجد.قال الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، إن المجمع المقدس يتكون من 10 لجان متخصصة، وأن اللجنة الدائمة هي اللجنة التي تنعقد كبديل عن المجمع المقدس في أوقات التى لا ينعقد فيها المجمع.وتابع سكرتير المجمع المقدس: أن كل لجنة متخصصة في بند من بنود التى تقوم بها الإيبارشيات والأب الأسقف، مضيفًا: أن لجان المجمع تناقش عده موضوعات خلال فترة انعقادها ثم تخرج منها بتوصيات تعرض على المجمع المقدس في جلستة الختامية لتصبح بعد ذلك قرار.وبدأت الجلسة العامة للمجمع المقدس بمركز اللوجوس بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وتوافد أساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون للمشاركة في اجتماع الجلسة الختامية المجمع المقدس بالدير الأنبا بيشوي.وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وعقدت 10 لجان للمجمع المقدس اجتماعاتها على مدار 3 أيام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع لجنتي الدائمة وشئون المهجر.