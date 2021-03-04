فوز أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التهنئة إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وشعب أسوان الكريم بمناسبة فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري من بين 273 مدينة على مستوى العالم.وأعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته البالغة لهذا التكريم موضحا اختيار أسوان ضمن أفضل 30 مدينة على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة منهم ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك أختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الأبتكار الحضري، والجدير بالذكر بأن جائزة قوانغتشو أنطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الأزدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.