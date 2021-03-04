وزير النقل: توجيهات رئاسية مستمرة بزيادة التعاون مع الأردن والعراق

انعقدت بالقاهرة أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردني، والدكتور سلمان صدام جاسم، ممثل وزير النقل العراقي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.واستعرضت الجمعية نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة وإمكانية فتح أسواق جديدة وإمكانية استغلال الفائض من عدد الوحدات عن طريق تأجيرها، بعد تقديم دراسة للعائد الاقتصادي لذلك.وفي الإطار، أكد وزير النقل على عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية في مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق وكافة الدول العربية، مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، مشيدا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، مؤكدًا على أهمية التطوير المستمر للشركة وفتح خطوط وأسواق ملاحية جديدة لها لتعظيم مصادر الدخل وزيادة مواردها وتنفيذ خطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانتها في المجال الملاحي، وبما يساهم في ضمان نجاح الشركة التي تشكل رابط متين بين الدول الثلاثة.ومن جهته، أشاد وزير النقل الأردني بالدوري المصري الكبير في العمل العربي المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربي التي تساهم في مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التي تربط آسيا العربية بإفريقيا العربية، ولها دور كبير في الحركة التجارية بين هذه الدول، حيث أن هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.كما قدم ممثل وزير النقل العراقي الشكر لوزيري الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة في دعم الشركة وتقديمهم لكافة التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التي اتخذتها لتخفيف الاثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج وأعمال لشركة.وفي ختام الاجتماع، وجه الوزراء الشكر إلى الإدارة التنفيذية للشركة على الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على استمرارية العمل وكذلك استمراية حركة التجارة البينية بين الدول.