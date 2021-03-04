إحالة 158 موظفًا بمستشفى الدلنجات للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.هذا وقد نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات حملات تفتيشية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة أسفرت عن إحالة 158 موظفا بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم بدون وجود سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين.