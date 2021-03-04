رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يوجه ضربة قوية لتجار المخدرات والهاربين من أحكام بالغربية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:51 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل وعمرو المزيدي
طباعة
شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة استهدفت مركز شرطة سمنود بالغربية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من السجون والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت نتائج الحملة عن استهداف نطاق مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

وأصدر قطاع الأمن العام بيان مفصل بنتائج الحملة التي أسفرت عن ضبط 4 قطع أسلحة نارية، عبارة عن «3 طبنجات، فرد محلي، عدد من الطلقات النارية» بحوزة عدد 4 متهمين.

وضبط عدد 11 قضية مخدرات، ضبط خلالها «2،518 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 1،225 كيلو جرام لمخدر الهيروين، عدد 460 قرص مخدر»، بحوزة 12 متهم.

كما تم ضبط عدد 3 مراقبين هاربين، 10 قطع أسلحة بيضاء بحوزة 10 متهمين، تنفيذ 193 حكمًا قضائيًا، بإجمالي 53 محكوم عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

«غيّره فى الحمام».. «بنطلون مقطّع» يمنع طالبًا من دخول الامتحان (صورة)

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

الصور

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟