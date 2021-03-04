الأمن العام يوجه ضربة قوية لتجار المخدرات والهاربين من أحكام بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة استهدفت مركز شرطة سمنود بالغربية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من السجون والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.وأسفرت نتائج الحملة عن استهداف نطاق مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.وأصدر قطاع الأمن العام بيان مفصل بنتائج الحملة التي أسفرت عن ضبط 4 قطع أسلحة نارية، عبارة عن «3 طبنجات، فرد محلي، عدد من الطلقات النارية» بحوزة عدد 4 متهمين.وضبط عدد 11 قضية مخدرات، ضبط خلالها «2،518 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 1،225 كيلو جرام لمخدر الهيروين، عدد 460 قرص مخدر»، بحوزة 12 متهم.كما تم ضبط عدد 3 مراقبين هاربين، 10 قطع أسلحة بيضاء بحوزة 10 متهمين، تنفيذ 193 حكمًا قضائيًا، بإجمالي 53 محكوم عليه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.