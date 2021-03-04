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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

التاريخ القبطي اليوم.. قراءات الكنيسة بشكل مفصل لـ25 أمشير

الخميس 04/مارس/2021 - 11:49 ص
التاريخ القبطي
التاريخ القبطي
جرجس صفوت
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تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 25 من شهر أمشير، سادس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

العشية: مزامير 18: 34،39 + متى 10: 16 - 23

باكر: مزامير 45: 3،6 + لوقا 7: 11 - 17

- قراءات القداس:

البولس: 2 تيموثاوس 2: 3 - 15

الكاثوليكون: 1 بطرس 3: 8 - 15

الإبركسيس: اعمال 27: 42 - 28: 6

السنكسار: استشهاد ارخبس وفليمون أخيه وابيفية العذراء+ استشهاد الشماس قونا بمدينة رومية واستشهاد القديس مينا بمدينة قبرص.

الإنجيل: مزامير 91: 13،11 + لوقا 10: 21 - 24

وأمشير هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو السادس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في سبتمبر بشهر "توت" الذي يعقبه شهر "بابة"، وتمت تسميته بذلك الاسم لشدة الزوابع والهواء في هذا الشهر، فيقال له شيطان الزوابع، وكان المصريون القدماء يدعونه "شهر النار أو الحرارة الكبيرة" لأنه مخصص لنزول الشمس الكبيرة.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم، وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم، وأعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، الاجتماع العام للمجمع المقدس بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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