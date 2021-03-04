«الزراعة» تواصل التوسع في موافقات مشروعات الثروة الحيوانية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل.يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعما لصغار المربين والمشروعات الصغيرة.وأكد تقرير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم زيادة أعداد التراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى ومنشأت الثروة الحيوانية بموجب القرار الوزاري 773 لسنة 2017 من 145 مزرعة فقط مرخصة قبل عام 2017 إلى 65 ألف رخصة، مؤكدا أن 70% منها العام الجارى، وهناك تراخيص تمنح للمناحل ومزارع الأرانب والتراكيب الوراثية والخيل.