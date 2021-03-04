تحرك برلماني بشأن طرد رئيس جامعة سوهاج 4 أساتذة من مكتبه

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بعد واقعة طرد رئيس جامعة سوهاج لأربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة بحجة تخطيهم للسلطة المباشرة.وأكد مصطفى سالم، أن أعضاء هيئة التدريس الأربعة تواصلوا معه لإيجاد حل لمشكلتهم وأنهم من حقهم الدفاع عن حقوقهم، وأنهم لجأوا للسلطة الأعلى لتعنت جامعة سوهاج معهم، الأمر الذي جعلني أتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لعرض ما تم من تجاوز من عميد كلية التجارة ورئيس جامعة سوهاج في حقهم، إذ يطالبون بحقهم في عدم إلغاء المنحة بعد أن استمروا في نظام الدراسة عام ونصف.وطالب سالم، وزير التعليم العالي بمنح المدرسين المساعدين الأربعة تفرغا دراسيا لمتابعة المحاضرات عبر الإنترنت حتى تحديد ميعاد السفر من قبل الحكومة الصينية والموافقة على معاملتهم بالمثل أسوة بزملائهم الذين تم قبولهم بذات المنحة في السنة السابقة، وذلك للحفاظ على حقهم في المنحة وتجنب أي تعسف غير مبرر من قبل إدارة الكلية تجاههم والتحقيق في واقعة طرد رئيس الجامعة لهم من مكتبة.وكان أربعة مدرسين مساعدين بكلية التجارة بجامعة سوهاج قد تقدموا بمذكرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء فيها: "أنهم جميعًا تم قبولهم فى المنحة المقدمة من الحكومة الصينية (مذكرة تفاهم 2020 للحصول على درجة الدكتوراة)، وتم الحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية، وموافقة رئيس الجامعة على المنحة، ونظرا لظروف جائحة كورونا قامت الجامعات الصينية كما حدث في كل دول العالم باتباع الدراسة بنظام أونلاين، وبناء علية قاموا بالحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية على متابعة الدارسة أونلاين لحين تحديد مواعيد السفر".وفي فبراير 2021 فوجئوا بتعنت إدارة الكلية ضدهم ومحاولة إرغامهم على التوقيع على التنازل عن المنحة في حالة عدم السفر في موعد أقصاه شهر مايو 2021، وهو ما يستحيل عمليا نظرا لتداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي لم تتبعة سوى جامعة سوهاج وعلية رفضوا التوقيع وتقدموا بمذكرة لوزير التعليم العالي، الأمر الذي أغضب رئيس جامعة سوهاج وعميد كلية التجارة، ما أدى إلى إحالتهم التحقيق وطرد رئيس الجامعة لهم من مكتبة وعدم الاستماع لشكواهم.