ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 5 أطنان "دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.