البرلمان العربي يدعو إلى وضع استراتيجية متكاملة للتعاون مع الدول الآسيوية

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إلى وضع إستراتيجية عربية متكاملة لفتح آفاق جديدة لتعزيز مجالات الشراكة والتعاون بين الدول العربية ونظيرتها الآسيوية واستثمار ما يربط بين الجانبين من روابط تاريخية وثقافية مشتركة، والبناء عليها من أجل خلق مصالح متبادلة ودائمة بينهم.جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس خلال لقاء "العسومي" مع سفير الهند لدى مملكة البحرين بيوش شريفاستاف.وقال "العسومي" إن التقارب في وجهات النظر والمواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك بين الدول العربية والآسيوية والاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية، كلها عوامل مهمة لترسيخ هذه الشراكة والحفاظ على ديمومتها واستمراريتها.وأكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي الآسيوي في دعم جهود التنمية المستدامة، ومواجهة جائحة "كورونا"، مشددًا على أن سياسة التوجه شرقًا أصبحت من الخيارات الضرورية أمام الدول العربية لتعزيز شراكاتها الخارجية والاستفادة مما تزخر به القارة الآسيوية من فرص متعددة لتعزيز التعاون الشامل والمستدام مع القوى الآسيوية الصاعدة، انطلاقًا من قاعدة الاحتياج الاستراتيجي المتبادل بين الجانبين.وأشاد رئيس البرلمان العربي بمستوى التعاون القائم بين كل من مملكة البحرين والهند في كافة المجالات، مثمنًا ما تحقق من تعاون مثمر بين البلدين في المجال الصحي، وذلك في إطار حرص المملكة على توفير اللقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، انطلاقًا من الرؤية الملكية السامية والنهج الإنساني النبيل لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والجهود المتميزة التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في التعامل الآمن والرشيد مع الجائحة.وأكد أن العلاقات بين مملكة البحرين والهند تمثل نموذجًا يُحتذى به على مستوى تطوير العلاقات العربية مع الهند والقوى الآسيوية بشكل عام.ومن جانبه، قدم سفير الهند لدى مملكة البحرين أطيب التهاني لرئيس البرلمان العربي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهده البرلمان العربي في الفترة الماضية، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الشراكة القائمة مع الدول العربية، ومشددًا على حرص الهند على تطوير علاقاتها مع كافة الدول العربية في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعوب في كلا الجانبين.