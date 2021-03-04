روسيا مستعدة لتسليم لقاحات «سبوتنيك- في» لـ50 مليون أوروبي

أعلنت السلطات الروسية أنها مستعدة لتقديم لقاحات لـ50 مليون أوروبي اعتبارا من يونيو، مع إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، عن بدء مراجعة اللقاح الروسي "سبوتنيك- في".وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الثروة القومي الروسي، الذي ساهم في تطوير هذا اللقاح "بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، سنكون قادرين على توفير لقاحات لـ50 مليون أوروبي اعتبارا من يونيو 2021".وقبيل تصريحات ديميترييف أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية عن بدء مراجعة اللقاح الذي طوره معهد غاماليا الروسي لعلوم الأوبئة.