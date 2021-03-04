اليوم.. انتهاء صرف معاشات من يتقاضون أقل من 2000 جنيه

تنتهي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس، من صرف معاشات مارس للشريحة الثانية من المستفيدين، لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والبالغ عددهم 2 مليون و400 ألف مستفيد، وتليهم الشريحة الثالثة البالغ عددها مليونًا و700 ألف لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الإثنين الماضي، صرف معاشات شهر مارس لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه.وأعلنت هيئة التأمين الإجتماعي، أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات قامت بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".