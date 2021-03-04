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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يناقش توفير الاعتمادات المالية للمشروعات الجديدة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:45 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بمكتبه اجتماعين لمناقشة توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المحافظة ومراجعة الموقف القانوني لها، بدأ الاجتماع الأول بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ومديري الإدارات (الهندسية، التخطيط والشئون المالية) ومراقب الحسابات، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ووضع حلول سريعة لمواجهة أي عقبات في التنفيذ.

كما استعرض محافظ الغربية الموقف المالي لعدد من المشروعات الجارية وتدبير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة، كما ناقش المحافظ تقدم الأعمال في مشروعات المجزر النصف آلي، محطة إنتاج البيض، كورنيش طنطا، كوبري المشاة الكهربائي بطنطا، بالإضافة إلى مناقشة موقف مرفقي طنطا والمحلة، وناقش المحافظ مخالفات شركات الإعلانات المتعاقد معها، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية وعمل دراسة لتطوير منظومة الإعلانات في جميع المراكز والمدن، وكذلك موقف التصالح في مخالفات البناء.

وفي اجتماع آخر ناقش محافظ الغربية الموقف القانوني لعدد من المشروعات وتنفيذ القرارات والأحكام والدعاوى الصادرة بحق محافظة الغربية بحضور الدكتور سيد فوده المستشار القانوني للمحافظة، المستشار محمد عبد السلام رئيس المكتب القضائي والمستشار عمرو حتاتة عضو المكتب القضائي بالمحافظة.

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