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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5385 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:45 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5385 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2605 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفة السير بدون تراخيص، و32 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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