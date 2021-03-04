ضبط 5385 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5385 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2605 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفة السير بدون تراخيص، و32 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفات شروط التراخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.