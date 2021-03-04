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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن1267 سيارة في يناير الماضي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:44 ص
ميناء
ميناء
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة محمد غريب محمود، خلال شهر يناير 2021 عن 1169 سيارة ركوب ملاكي، من موديلات، وطرازات، ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 392 سیارة نظم خاصة (إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات ) بقیمة إجمالية 209 مليون و38 ألف و454 جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 57 مليون و139 ألف و123جنيها، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 28 مليون و11 ألف و509 جنيها، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 85 مليون و150 ألف و632 جنيها، ووخلال شهر فبراير2021 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 98 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 26 مليون و668ألف و756جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 7 مليون و966 ألف و666 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 4 مليون و848 ألف و959 جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 258 ألف و730 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 13مليون و74 ألف و355 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر فبراير 2021 عن 1267 سيارة ملاكي ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 235 مليون و707 ألف و210 جنيها، ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 98 مليون و224 ألف 987جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر فبراير الماضي 79 سيارة، كما تم إعادة تصدير 77 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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