الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد قديسين الأول برومية والآخر بقبرص

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد الشماس قونا بمدينة رومية واستشهاد القديس مينا بمدينة قبرص.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تفاصيل واقعة استشهاد القديس تيموثاوس بغزة والقديس متياس بمدينة قوص، إلاّ أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعتهم ضمن قائمة قديسيها، ما استعدى ذكرهم بالقداس الإلهي صباح اليوم.يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، الاجتماع العام للمجمع المقدس بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.