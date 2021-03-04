2452 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا فى الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، إصابة 2452 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالى الإصابات في البلاد 584 ألفًا و667 إصابة.وأوضحت الوزارة حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" أن 266 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 535 ألفًا و37 متعافيًا، مضيفة أنه توفى 15 شخصًا إثر إصابته بالفيروس؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 12 ألفًا و404 إصابات.