ضبط مخزنين للسجائر مجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 22500 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر، كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، مقيم بذات العنوان، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.كما تم ضبط 77850 علبة سجائر بحوزة (صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - ومقيم بذات العنوان)، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.