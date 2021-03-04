رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك في الاجتماع 37 لفرقة العمل «5D» بـ «الدولي للاتصالات»

الخميس 04/مارس/2021 - 11:43 ص
الدولي للاتصالات
الدولي للاتصالات
طارق عتمان
طباعة
شاركت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في الاجتماع السابع والثلاثون لفرقة العمل5D، الذي ينظمه قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات والذي يعقد افتراضيًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في الفترة من 1 إلى 12 مارس 2021 بمشاركة أكثر من 600 خبير ومتخصص من الدول الأعضاء بالاتحاد ومن مجتمع الصناعة وهيئات تنظيم الاتصالات ومنظمات الأمم المتحدة، وتعد "فرقة العمل 5D" هي الفريق المسؤول بالاتحاد عن كافة الأمور المتعلقة بتنظيم الطيف الترددي الخاص بأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) على المستوى الدولي.

و شارك الفريق المصري في الاجتماع للتنسيق وتقديم المساهمات والعمل على خروج الإطار التنظيمي الدولي لأنظمة التليفون المحمول، بشكل يساهم في تطوير معايير جودة الخدمات ويعظم الاستفادة من موارد الطيف الترددي ويخدم نمو السوق محليًا، خاصةً في ظل التقدم التي أحرزته الدولة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي تمهيدًا لاستكمال الخطط التنموية في هذا المجال.

و تناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بإعداد الوثائق التنظيمية لقطاع الاتصالات الراديوية، وإعداد المعايير القياسية الدولية بالطيف الترددي لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية، وإعداد وتحديث المعايير القياسية الدولية لأنظمة الجيل الخامس، والإعداد للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية القادم "WRC-23"، والذي ينتظر أن يتيح طيف ترددي إضافي لأنظمة التليفون المحمول في عدد من النطاقات الترددية الجديدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الصور

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟