وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يزوران اليابان 15 مارس

قالت مصادر مطلعة من الولايات المتحدة واليابان، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن يرتبان لزيارة اليابان اعتبارا من 15 مارس لإجراء محادثات تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن.وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن، لرويترز، أن "بلينكن وأوستن" يحضران كذلك لإجراء حوارات ثنائية مع نظيريهما اليابانيين وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع نوبو كيشي.وستكون هذه أول محادثات من نوعها بين البلدين الحليفين منذ أبريل 2019، وأول زيارة لليابان يقوم بها أي من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.