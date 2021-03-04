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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب استولى على نصف مليون جنيه من الأهالي بالإسماعيلية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:42 ص
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين من أصحاب ورش تشغيل وتجميع الألوميتال بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على بضائع عبارة عن حديد كريتال بزعم تسويقها ورفضه سداد قيمتها.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها صاحب شركة للتوريدات مقيم بمحافظة الإسماعيلية "له معلومات جنائية"، وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم، وتمكنه من خلال ذلك الحصول على بضائع عبارة عن حديد كريتال وألوميتال من الشاكين بزعم بيعها وتوزيعها فى مختلف المحافظات بلغت قيمتها 437 ألف جنيه، واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها لهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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