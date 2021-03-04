50 % زيادة جديدة على رسوم اشتراكات «نيتفليكس» في تركيا

فرضت منصة «نيتفليكس» زيادة جديدة تتراوح بين 30 إلى 50 % على رسوم اشتراكاتها في تركيا.وقال موقع «سوزجو» التركي، إن منصة «نيتفليكس» المتخصصة في مشاهدة المسلسلات والأفلام عبر الإنترنت قررت رفع رسوم اشتراكها في تركيا، لترتفع رسوم عضوية 3 ملايين مشترك في تركيا بنسبة تتراوح من 30 % إلى 50 %.وأوضحت «نيتفليكس» في بيان لها اليوم الخميس، لإثراء خدمات مكتبة المحتوى الخاصة بنا في تركيا، قررنا تحديث رسوم العضوية لدينا لزيادة تحسين جودتنا، مع هذا التغيير، نستمر في تقديم منتجات مناسبة لجميع الأعمار والأذواق مع تجربة ترفيهية تضيف المتعة إلى حياة مشتركينا.