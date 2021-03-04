بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنوفية

طمأن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المواطنين بشأن لقاحات كورونا، مؤكدا أنه لا داعي للقلق فتطعيم الفيروس المستجد آمن جدًا، ولم تظهر أي أعراض على الذين تلقوا اللقاح في محافظة المنوفية من الأطقم الطبية، مضيفا أنه إذا كان اللقاح آمن على المواطنين الأصحاء فإنة أكثر أمانًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أنه لا يمكن الحصول على اللقاح قبل الاطمئنان على سلامة الشخص متلقي الخدمة.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الهدف من التطعيم هو تقليل الفترة البينية بين الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية في المحافظة على دورهم دعم العاملين به وتأمين مقر لقاح فيروس كورونا في مستشفى حميات منوف.وسوف يتم إعطاء ما يقرب من 100 مواطن اليوم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في محافظة المنوفية، للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد خلال اليوم الخميس، وحضر اليوم الأول لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا عدد من القيادات التنفيذية ووكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فضلا عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبيرمن مراسلي وسائل الإعلام.وخصصت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مقاعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للانتظار أمام مقر الحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد في مستشفي حميات منوف.