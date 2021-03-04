رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11385 إصابة بكورونا في روسيا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:39 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
سجلت السلطات الصحية الروسية 11 ألفا و385 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بزيادة عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و290 ألفا و135 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في بيان اليوم الخميس ان الإصابات الجديدة تم تسجيلها في جميع المناطق الروسية الــ 85، ومن بينها 1409 إصابات لم تظهر عليها أعراض سريرية.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2150 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 986 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 693 حالة إصابة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 475 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 87 ألفا و823 شخصا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 16 ألفا و123 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و869 ألفا و857 شخصا.

موضوعات متعلقة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

الصور

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟