الأمم المتحدة: قوات إثيوبية وإريترية ربما تقف خلف جرائم حرب في تيجراي

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن قوات إثيوبية وإريترية ربما تقف خلف جرائم حرب في تيجراي، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية.ومن جهتها، كانت أعربت واشنطن، الثلاثاء الماضي، عن استعدادها لتقديم المساعدة لإثيوبيا لحل أزمة إقليم تجراي.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في حل أزمة إقليم تجراي.والأحد، عبّرت إثيوبيا عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن الأوضاع في إقليم تجراي، واصفة إياها بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية".