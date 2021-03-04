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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لصحة كلبك..تعرف على الأطعمة المسموحة والممنوعه

الخميس 04/مارس/2021 - 03:38 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يعد وجود كلب في المنزل طريقة رائعة لرفع معنويات الأسرة، لكن من المهم أيضًا معرفة طرق الاعتناء به، فالكلاب مسؤولية كبيرة، لا تحتاج فقط إلى إطعامهم يوميًا، ولكن عليك إطعامهم الغذاء المتوازن ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأطعمة الشائعة التي يمكن للكلاب تناولها والتي ستفيد صحتهم بالفعل.

وفقًا لموقع littlethings""هناك أيضًا كثير من الأطعمة الشائعة التي يمكن للكلاب تناولها عن طريق الخطأ والتي ستنزل بك إلى طبيب بيطري، قد يكون من الصعب معرفة مقدار الطعام الشائع الذي سيوقعه في مشاكل، ربما تعلم أن الشوكولاتة أمر مهم عندما يتعلق الأمر برعاية الكلب، لكن المفاجأة أن سامة للكلاب والقطط، لذا من الأفضل عدم مشاركتها.

فيما يلي 10 أطعمة قد ترغب الكلاب في تناولها والبعض الآخر أكثر خطورة مما يعتقد الناس.

البيتزا
على الرغم من أن قضمة أواثنتين من البيتزا لن تؤذي كلبك على الأرجح، فمن الجيد إطعام البيتزا الخاصة بك، ضع في اعتبارك أن أنواع البيتزا تختلف، تلك التي تكون ثقيلة بالثوم والبصل هي بالتأكيد لا، قد تكون البيتزا التي تصنعها في المنزل أكثر أمانًا إلى حد ما نظرًا لأنك مسؤول عن المكونات، لكنها لا تزال غير مغذية للكلاب، يمكن أن تكون إضافات البيتزا محفوفة بالمخاطر أيضًا.

الفراولة
تعتبر الفراولة علاجًا صحيًا لكلبك، أنت فقط لا تريد أن تجعل منها وجبة كاملة، إذا كان هناك أي شيء، فيجب استخدامها كوجبة خفيفة - وتقطيعها أمر منطقي، خاصة بالنسبة للكلاب الصغيرة للاستهلاك.

البروكلي
البروكلي مغذي ومتعدد الاستخدامات، سهل صنعه، فيمكن للكلاب أن تأكل البروكلي، لا بأس إذا تناولوه نيئًا أو مطهيا، القضية الوحيدة التي يجب البحث عنها هي الزيوت والتوابل، لذلك ليس من الجيد أن تعطي كلبك بقايا البروكلي من طعامك، ولكن لا بأس من إطعام كلاب البروكلي مباشرة من ممر الإنتاج.

قطع الجبن
يمكن لكلبك أن يأكل الجبن، لكن يجب عليهم فعل ذلك باعتدال يقدم الجبن الكثير من الفوائد الغذائية ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من السلبيات، على سبيل المثال، يمكن أن يجعل الجبن كلبك يكتسب الوزن، ووفقًا لنادي American Kennel Club، فإن كثير من الجبن يمكن أن يؤدي إلى حالة التهاب البنكرياس في الجرو الخاص بك.

الجمبري
يمكن للكلاب أن تأكل الجمبري، والروبيان جيد جدًا للكلاب في بعض الأحيان، حيث ينص AKC على أن العناصر الغذائية في الجمبري، مثل فيتامين ب 12 وفيتامين ب 3، ستساعد كلبك على البقاء بصحة جيدة. ومع ذلك، فإن الكثير من الجمبري يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذا فإن القليل منها سيكون علاجًا جيدًا.

البصل
يجب ألا يأكل الكلب البصل، في الواقع، أفادت AKC أن كل جزء من البصل سام للكلاب، يمكن أن يكون مسحوق البصل أكثر فتكًا إذا تسلل إلى رف التوابل.
ومع ذلك، حتى الأشياء التي تحتوي على مسحوق البصل تشكل خطرًا.

الخيار
يمكن للكلاب أن تأكل الخيار، وفيما يتعلق بالأطعمة الشائعة التي يمكن أن يأكلها كلبك، فإن الكوسة تعد أيضًا خيارًا رائعًا.

البطاطس
يمكن أن تكون البطاطس النيئة ضارة للكلاب، إذا شعرت بالحاجة إلى إعطاء البطاطس لكلبك، فيجب سلقها أو خبزها قبل تناولها ومع ذلك، من الأفضل عدم المخاطرة به، خاصة وأن هناك العديد من الأطعمة الشائعة الأخرى التي يمكن للكلاب تناولها والتي تكون مفيدة بالفعل.

المكسرات
كثير من الكلاب تحب زبدة الفول السوداني، فإن معظم المكسرات آمنة، لكن هذا لا يعني أنه يجب تقديم عشاء من الكاجو واللوز، لكن هناك بعض المكسرات التي يجب على كلابك تجنبها.

يجب أن تكون مكسرات المكاديميا والجوز البرازيلي مغطاة بطبقة من النكهة بعيدًا عن متناول الكلب في جميع الأوقات، مكسرات المكاديميا هي الأكثر خطورة، حتى كمية صغيرة يمكن أن تسبب تلف المفاصل والقيء.

الخبز
يعتبر الخبز الأبيض وخبز القمح آمنًا للكلاب، غالبًا ما يكون بمثابة حشو، قد يكون لذيذًا وجزءًا أساسيًا من شطيرة، لكنه لن يكون قادرًا على استبدال النظام الغذائي للكلب.


لصحة كلبك..تعرف على الأطعمة المسموحة والممنوعه
لصحة كلبك..تعرف على الأطعمة المسموحة والممنوعه
لصحة كلبك..تعرف على الأطعمة المسموحة والممنوعه
لصحة كلبك..تعرف على الأطعمة المسموحة والممنوعه

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