حكومة أردوغان تحرم 590 ألف مواطن من الغاز الطبيعي

ألغت الحكومة التركية تعاقد 590 ألف مواطن تركي مع شركة الغاز الطبيعي، لعدم تمكنهم من دفع فواتيرهم، في ظل الأزمة الاقتصادية والبطالة التي تفترس الأتراك، بسبب تفشي فيروس كورونا.وزعم المدير العام لشركة الغاز الطبيعي «بوتاش»، برهان أوزكان، عدم تطبيق أي زياة في أسعار الغاز الطبيعي لعام 2021، زاعمًا أن الغاز الطبيعي في تركيا هو الأرخص سعرًا مقارنة بالعديد من البلدان، ما يناقض إعلان الحكومة التركية عن تطبيق زيادات في رسوم الغاز 3 مرات خلال العام الجاري.ومن جهة، وطالبت نائبة حزب الشعب الجمهوري في إزمير، أتيلا سيرتل، أوزكان بإثبات قوله إن (الغاز الطبيعي بتركيا أرخص من البلدان الأخرى)، من خلال التخفيف عن المواطنين، كما طالبته بمقارنة الحد الأدنى للأجور في تركيا والبلدان الأخرى، موضحة أن الحد الأدنى في تركيا ربع الأحد الأدنى في بريطانيا.وشهدت أسعار الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 3 % منذ بداية العام الجديد، إذ زادت بمقدار 1 % لكل شهر من الأشهر المنصرمة.