رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مجدي منتصر».. أول مواطن مصري يتلقّى لقاح كورونا (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 11:38 ص
مجدي منتصر
مجدي منتصر
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
بدأت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات فاكسيرا، اليوم، إعطاء أول دفعة من تطعيمات لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن ٤٠ مركزا على مستوى الجمهورية بجميع محافظات مصر، حيث تم تسجيل المواطنين لرغباتهم فى تلقى اللقاح عبر الموقع الالكترونى لوزارة الصحه والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg.

وأوضحت أن أول مواطن حصل على التطعيم بلقاح كورونا بمركز فاكسيرا كان المواطن مجدى محمد منتصر ويبلغ من العمر ٦٣ عاما، حيث قام بتسجيل رغبته فى تلقى اللقاح عبر الموقع يوم الأحد الماضي، وتم الرد عليه بإرسال عدة رسائل للتذكير، موضحا بها المكان والموعد المحدد للتطعيم.

وقامت فاكسيرا بتخصيص مكان لكل المواطنين من الفئات المستحقة لمن لم يستطع التسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول ع لقاح فيروس كورونا، إلى جانب مكاتب الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه تم الرد بإرسال عدة رسائل عبر هواتفهم بها أماكن تلقى اللقاح واليوم المحدد لذلك، حيث تم تسجيل ١٥٠ ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني الذى أطلقته الوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت هذا الموقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضى لتسجيل المواطنين لبياناتهم.

وتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى ثلاث مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميا، وهم العاملين بالقطاع الطبى، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم كلا من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وسيقوم الموقع بإعطاء الأولوية فى الحصول على اللقاح للفئات المستحقة تلقائيا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع.

موضوعات متعلقة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

تطعيم «كبار السن» ضد كورونا في الإسماعيلية بدءًا من اليوم

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

تعاون بين جامعة أسيوط والحماية المدنية في التدريب على التعامل مع الحرائق

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى