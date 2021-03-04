«مجدي منتصر».. أول مواطن مصري يتلقّى لقاح كورونا (صور)

بدأت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات فاكسيرا، اليوم، إعطاء أول دفعة من تطعيمات لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن ٤٠ مركزا على مستوى الجمهورية بجميع محافظات مصر، حيث تم تسجيل المواطنين لرغباتهم فى تلقى اللقاح عبر الموقع الالكترونى لوزارة الصحه والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg.وأوضحت أن أول مواطن حصل على التطعيم بلقاح كورونا بمركز فاكسيرا كان المواطن مجدى محمد منتصر ويبلغ من العمر ٦٣ عاما، حيث قام بتسجيل رغبته فى تلقى اللقاح عبر الموقع يوم الأحد الماضي، وتم الرد عليه بإرسال عدة رسائل للتذكير، موضحا بها المكان والموعد المحدد للتطعيم.وقامت فاكسيرا بتخصيص مكان لكل المواطنين من الفئات المستحقة لمن لم يستطع التسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول ع لقاح فيروس كورونا، إلى جانب مكاتب الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية.وأوضحت أنه تم الرد بإرسال عدة رسائل عبر هواتفهم بها أماكن تلقى اللقاح واليوم المحدد لذلك، حيث تم تسجيل ١٥٠ ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني الذى أطلقته الوزارة.وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت هذا الموقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضى لتسجيل المواطنين لبياناتهم.وتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى ثلاث مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميا، وهم العاملين بالقطاع الطبى، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم كلا من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.وسيقوم الموقع بإعطاء الأولوية فى الحصول على اللقاح للفئات المستحقة تلقائيا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع.