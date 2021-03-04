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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة العراقية تقبض على 3 متهمين بالإرهاب في بغداد

الخميس 04/مارس/2021 - 11:38 ص
الشرطة العراقية تقبض
الشرطة العراقية تقبض
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ألقت الشرطة العراقية القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في العاصمة بغداد.

وذكرت شرطة بغداد في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن عناصر قيادة شرطة بغداد ومن خلال التفتيش الدقيق ألقت القبض على ثلاثة متهمين بقضايا إرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأشارت الى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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