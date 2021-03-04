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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أولياء أمور يُحاربون التوتر بنظرات اطمئنان على أبنائهم من «البوابات» بشبرا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:36 ص
أولياء أمور
أولياء أمور
حسام عسل
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سيطرة حالة من التوتر على أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي بحي شبرا مصر، خارج المدارس التي يؤدون بها امتحان اللغة الثانية اليوم للفصل الدراسي الأول حيث ينتظرونهم هناك.

وفور انتهاء الطلاب امتحان المادة الأولى وبدأوا للنزول بفناء المدارس وقت الراحة بين المادتين، بدأ بعض أولياء الأمور يهرعون للبوابات الحديدية للاطمئنان على ذويهم حيث تحدثوا إليهم من خلال أحد الفتحات في البوابات.

وتضاعفت حالات القلق والتوتر بين أولياء الأمور بمحيط مدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بنين ومدرسة ناصر الثانوية بنات، بين توتر الامتحانات والخوف من الإصابة بفيروس كورونا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر والعالم.

وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.

كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
أولياء أمور يُحاربون التوتر بنظرات اطمئنان على أبنائهم من «البوابات» بشبرا
أولياء أمور يُحاربون التوتر بنظرات اطمئنان على أبنائهم من «البوابات» بشبرا
أولياء أمور يُحاربون التوتر بنظرات اطمئنان على أبنائهم من «البوابات» بشبرا
أولياء أمور يُحاربون التوتر بنظرات اطمئنان على أبنائهم من «البوابات» بشبرا
أولياء أمور يُحاربون التوتر بنظرات اطمئنان على أبنائهم من «البوابات» بشبرا
أولياء أمور يُحاربون التوتر بنظرات اطمئنان على أبنائهم من «البوابات» بشبرا
أولياء أمور يُحاربون التوتر بنظرات اطمئنان على أبنائهم من «البوابات» بشبرا
أولياء أمور يُحاربون التوتر بنظرات اطمئنان على أبنائهم من «البوابات» بشبرا

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