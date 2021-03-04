أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الخميس، أنباء عن تأجيل طرح قرار أوروبي بشأن إيران أمام الوكالة الذرية.وفي تكرار لتصريحات إيرانية سابقة، ضمن لعبة الشد والجذب الحاصلة منذ دخول الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض، اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، رفع العقوبات قبل عودة بلاده إلى التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق النووي، وهو ما رفضته الإدارة الأميركية مرارا.وفي ما يشبه الإقرار بعملية ابتزاز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال خلال اجتماع تنموي بوزارة الداخلية، في طهران: في حال رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران، ستتحسن علاقاتنا مع الوكالة الدولية، وسيتمكن مفتشوها من القيام بمهام المراقبة ضمن القانون دون أي مشاكل".