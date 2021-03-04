مركز الجهاز الهضمي والقلب بدمياط يستعد لتلقيح المواطنين ضد كورونا

يستعد مركز الجهاز الهضمي والقلب بمحافظة دمياط، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، حيث إنه مركز توزيع اللقاح بالمحافظة، ويتابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، تجهيزات واستعدادات المستشفى لاستقبال المواطنين.في سياق متصل تم منح الفرق الطبية، والعاملين في المستشفيات الحكومية بدمياط أولى جرعات اللقاح لضمان صحتهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى، حيث قامت الفرق المكلفة بالمستشفيات المختلفة بتطعيم الفرق الطبية بلقاح أسترازينيكا أوكسفورد، ضمن الخطة الوقائية للدولة وسياسات قطاع الوقائي بوزارة الصحة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.