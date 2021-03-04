64 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 64 ألفا و682 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28 مليونا و758 ألفا و753 حالة.وأفادت الجامعة على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 2360 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 518 ألفا و345 حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 80 مليونا و540 ألفا و474 جرعة من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.