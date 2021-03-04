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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامي»: التصعيد الإرهابي لميليشيا الحوثي «جرائم حرب»

الخميس 04/مارس/2021 - 11:33 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
نيفين أشرف
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ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بيقظة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي قبل الوصول إلى هدفه.

وأكد العثيمين، في بيان له اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تأييد منظمة التعاون الإسلامي لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرًا إلى أن أعمال التصعيد العدائي والإرهابي من قبل تلك الميليشيا تعتبر «جرائم حرب».

وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة جازان، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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