بشروط.. بومبيو يعلن استعداده للترشح للانتخابات الأمريكية 2024

كشف وزير الخارجية الأمريكية السابق، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2024، واضعًا شرطًا قد يعرقل الخطة.جاء ذلك في وقت نقلت فيه مصادر خاصة عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نية جدية للمشاركة بانتخابات الرئاسة لعام 2024.وأعلن بومبيو وفق لقناة فوكس نيوز الأمريكية، رد خلالها على سؤال بشأن الترشح إلى كرسي الرئاسة الأميركية، أنه مستعد للترشح حال لم يرشح الرئيس ترمب نفسه مرة أخرى.وقال: "لقد كنت دائمًا على استعداد للقتال، وأنا مهتم بالولايات المتحدة الأميركية"، مضيفًا: "لقد كنا جزءًا من الحركة المحافظة لفترة طويلة، أسعى جاهدًا لمواصلة القيام بذلك، وسأترشح للرئاسة إلا إذا لم يترشح ترمب".يشار إلى أن تصريحات الوزير السابق جاءت بعد أيام من إعلان السيناتور الجمهوري ميت رومني عن احتمالية ترشيح الحزب للرئيس السابق دونالد ترمب رئيسًا حال قرر ذلك.