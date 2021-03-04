هند صبري تنتهي من «هجمة مرتدة» وتتفرغ لـ«البحث عن علا»

تنتهي النجمة هند صبري، خلال الساعات القادمة من تصوير مشاهدها بمسلسلها المنتظر "هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات العامة المصرية، مع النجم أحمد عز للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.وتواجدت الفنانة في ديكور المنزل مع أحمد عز، لتنهي مشاهدها بالعمل وتترك نجم العمل ليصور مشاهده المتبقية بداية الأسبوع القادم بالمملكة الأردنية، لينتهي المسلسل بالكامل نهاية الأسبوع القادم ليدخل العمل غرف المونتاج لتسليم الحلقات لشركة سينرجي.وتكثف النجمة هند صبري خلال الأيام القادمة تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "البحث عن علا" والذي يعد الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز" الذي عرض قبل 10 سنوات ومن المقرر عرضه على منصة "نتفليكس" وتقوم شركة الإنتاج الخاصة بهند صبري، بتنفيذ العمل الجديد بمشاركة سوسن بدر، وندا موسى، ومحمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف من إخراج هادي الباجوري.