7 حالات تسقط فيها عضوية نائب الشيوخ

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 2 لسنة 2021، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.ونُشر القانون في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.وفيما يتعلق بالبند الخاص بانتهاء العضوية، اشتمل الباب الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أمرين فيما يتعلق بانتهاء العضوية أولها إبطال العضوية، وثانيها إسقاط العضوية.ونصت المادة 250 من اللائحة على أنه تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس في الحالات التالية:- إذا فقد العضو الثقة والاعتبار.- ‏فقد أحد شروط العضوية.- ‏أخل بواجباتها.- ‏غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها.-‏ ‏غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه.- أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا.-‏ صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.