57.3% نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر نوفمبر الماضي

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري، عن أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول، بلغت 53.85% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 45.25 % عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 8.60 % وشهري 0.11%، حيث سجلت 53.74% في أكتوبر السابق عليه، وفي حين بلغت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 57.3%، وفق مؤشرات الاستخدام للعام المالي 2019-2020وأشار التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، إلى أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بلغ نحو 8.69 مليون مشترك بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 7.23 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 20.26% وشهري 1.15%، حيث سجل نحو 8.60 مليون مشترك في أكتوبر السابق عليه بعدد 90 ألف مشترك.- 51.11 مليون يستخدمون الانترنت عبر المحمولوأوضح التقرير أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجل نحو 51.11 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 43.07 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل تراجع شهري بلغت نسبته 0.81%، حيث سجل خلال أكتوبر السابق عليه نحو 51.53 مليون مستخدم، وبمعدل نمو سنوي بلغ 18.67%.ولفت إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر «USB» مودم، سجل نحو 3.41 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.59 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل تراجع سنوي بلغت 5.09 % وبنمو شهري بلغ 1.64%، بعد أن سجلت في أكتوبر نحو 3.35 مليون مستخدم.وقال التقرير إن إجمالي السعة الدولية للإنترنت سجلت 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 35.77%،.- الدلتا تستحوذ علي 34% من مستخدمي الإنترنت الأرضي.وذكر أن التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة الأرضي، استحوذت القاهرة الكبرى علي نحو 36% من المشتركين، تلتها الدلتا بنحو 34%، ثم الوجه القبلي بنحو 14% ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 10%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.