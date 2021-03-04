أكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا في المكسيك

سجلت السلطات الصحية في المكسيك 7 آلاف و793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و104 آلاف و987 حالة.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 857 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 ألفا و44 حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع مليونين و583 ألفا و435 جرعة من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء المكسيك حتى الآن.