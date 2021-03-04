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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:31 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
بورسعيد:شيماء رشاد
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تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي في بورسعيد.

تبدأ مراسم الاحتفال بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، وحملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ليجري تفعيلها هذا العام 2021.

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